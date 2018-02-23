‘Trabzonspor Katarlılara satılıyor’ iddiasına yanıt geldi

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un satılacağı iddialarına bordo mavili ekipten açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un Katarlı işadamlarına satılacağı iddialarına yanıt geldi.

Bordo mavili ekip KAP’a konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Basın-yayın organlarında çıkan ”Katarlılar Kulübü Satın Alıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği’ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay`ın Abdülkadir Ömür ısrarı Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, genç futbolcu Abdülkadir Ömür'den vazgeçmiyor. İlgili Haberi Oku