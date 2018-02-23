THY Euroleague | Anadolu Efes 70-86 Zalgiris Kaunas
THY Euroleague'in 23. haftasında Anadolu Efes evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Müsabaka Zalgiris'in 86-70'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bugün mecburiyetten dolayı genç oyuncuları oynattığını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye Kupası'nda 3 oyuncumuzu kaybettik, bu da bizim için kötü oldu. Euroleague'de Zalgiris'e karşı böyle eksik oynamamız da mağlubiyeti etkiledi” dedi.
Kazanan tarafın başantrenörü efsanevi basketbolcu Sarunas Jasikevicius ise Anadolu Efes'in yetenekli oyuncuları bulunduğunu ve böyle bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Perez, Ilija Belosevic, Elias Koromilas
Anadolu Efes: Mccollum 14, Brown 5, Yiğitcan, Birkan Batuk 3, Onuralp Bitim, Berk Demir, Motum 12, Stimac 8, Mustafa Muhaymin 4, Douglas 13, Dunston 11
Zalgiris Kaunas: Davies 12, Pangos 10, Toupane 4, Jankunas 2, Sajus 2, Masiulis, Milaknis 11, Micic 11, White 15, Kavaliauskas 4, Valinskas 7, Ulanovas 8
1. Periyot: 23-21 (Anadolu Efes)
Devre: 36-45 (Zalgiris Kaunas)
3. Periyot: 56-68 (Zalgiris Kaunas)