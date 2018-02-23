THY Euroleague | Anadolu Efes 70-86 Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'a 86-70'lik skorla mağlup oldu.

THY Euroleague'in 23. haftasında Anadolu Efes evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Müsabaka Zalgiris'in 86-70'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bugün mecburiyetten dolayı genç oyuncuları oynattığını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye Kupası'nda 3 oyuncumuzu kaybettik, bu da bizim için kötü oldu. Euroleague'de Zalgiris'e karşı böyle eksik oynamamız da mağlubiyeti etkiledi” dedi.

Kazanan tarafın başantrenörü efsanevi basketbolcu Sarunas Jasikevicius ise Anadolu Efes'in yetenekli oyuncuları bulunduğunu ve böyle bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti. PTT Kadınlar Türkiye Kupası | Fenerbahçe 59-65 Hatay Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mardin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Mücadeleyi 59-65 kaybeden sarı-lacivertlileriler, turnuvaya veda etti. İlgili Haberi Oku

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez, Ilija Belosevic, Elias Koromilas

Anadolu Efes: Mccollum 14, Brown 5, Yiğitcan, Birkan Batuk 3, Onuralp Bitim, Berk Demir, Motum 12, Stimac 8, Mustafa Muhaymin 4, Douglas 13, Dunston 11

Zalgiris Kaunas: Davies 12, Pangos 10, Toupane 4, Jankunas 2, Sajus 2, Masiulis, Milaknis 11, Micic 11, White 15, Kavaliauskas 4, Valinskas 7, Ulanovas 8

1. Periyot: 23-21 (Anadolu Efes)

Devre: 36-45 (Zalgiris Kaunas)

3. Periyot: 56-68 (Zalgiris Kaunas) PTT Kadınlar Türkiye Kupası | Yakın Doğu Üniversitesi 79-63 Botaş Mardin'de devam eden PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş'ı 79-63'lük skorla mağlup ederek adını finale yazdıran takım olmayı başardı. İlgili Haberi Oku