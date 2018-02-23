Teleset Mobilya Akhisarspor 3-0 Atiker Konyaspor

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek biraz olsun rahatladı. Yevhen Seleznyov, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde konuk ettiği Akhisar Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Yevhen Seleznyov (2) ve Serginho kaydetti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesine devre arasında Kardemir Karabükspor’dan Teleset Mobilya Akhisarspor’a gelen Yevhen Seleznyov damga vurdu. 15 ve 68. dakikalarda sahneye çıkan Ukraynalı golcü, takımının iki golüne imza atarak üç puanı Teleset Mobilya Akhisarspor’a kazandırdı. Rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Teleset Mobilya Akhisarspor, kritik üç puanı hanesine yazdıran takım oldu. Okan Buruk’un öğrencileri, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Son üç haftada Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından beraberlikle ayrılan, Aytemiz Alanyaspor’u ise deplasmanda yenerek başarılı bir grafik sergileyen Mehmet Özdilek’in çalıştırdığı Atiker Konyaspor, çıkışına Manisa’da son verdi.

Bu galibiyetle puanını 30’a yükselten Teleset Mobilya Akhisarspor, maç fazlasıyla da olsa 9. sıraya kadar yükselirken, 21 puanda kalan Atiker Konyaspor 15. sırada yer aldı.