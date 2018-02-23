Serhat Akın’dan Survivor hakkında sert açıklama

Survivor'ın eski yarışmacısı Serhat Akın, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yarışma hakkında zehir zemberek sözler sarfetti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, ‘Survivor’ hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Geçtiğimiz sene düzenlenen Survivor yarışmasına katılan Serhat Akın, kendisine yapılan acımasız eleştirilerden şikayet ederken Ada hayatının televizyondan görüldüğünden daha zor olduğuna dikkat çekti.

Daha önce “Survivor’a katıldığım için pişman oldum” diyen Serhat Akın’ın çarpıcı açıklaması;

“Herkese Merhaba, hayırlı cumalar arkadaşlar,

Hem bulunduğum ortamlarda, hem de sosyal medyada sürekli bana Survivor hakkında görüşlerimi soruyorsunuz, bu seneki yarışmacılar hakkındaki görüşlerimi ileride açıklayacağım ama bunun öncesinde başka bir konuya değinmek istiyorum.

Ada hayatının televizyonda görüldüğünden kat ve kat daha zorlu oluşunu, bu yıl tv karşında yarışmayı izledikçe daha iyi anlıyorum. Tüm bu zorlukları yaşamış biri olarak Panorama programında ekran karşısına karnı tok, rahat uykusunu uyumuş, süslenerek geçen kişilerin yarışmacıları acımasızca eleştirmelerinden çok daha fazla rahatsız oluyorum.

Çoğu yarışmacının adadaki emeklerini ve hırsını görüp yaşadıkları zorlukları kendim çekiyormuş gibi hissederken, üstüne rahat stüdyodan yapılan yorumlar hem canımı sıkıyor, hem de zamanında bana yapılan haksızları aklıma getiriyor.

Zamanında bu programlarda, ameliyat izi fotoğraflarda bile belli olan yaşadığım zorlu sakatlıkları dinlenmek için bahane olarak kullandığımı söyleyenleri her zamanki gibi Allah'a havale ediyorum.

Tüm yarışmacılara sakatlıksız, adanın zorlukları yanında keyfini de çıkaracakları güzel bir yarışma diliyorum. Ailelerine de dışarda konuşulanlara kulaklarını tıkayıp sadece sevdiklerine odaklanmalarını öneriyorum, gördüğünüz gibi Allah kimsenin yaptıklarını yanına bırakmıyor… ”

Altın madalya sahibi boksör Adem Kılıçcı kimdir? İşte Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler... Adem Kılıçcı geçtiğimiz yıllarda Survivor'da sergilediği başarılı performanslar ile hatırlanıyor. Bir çok şampiyonada madalyalar kazanan boksör Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. İşte Adem Kılıçcı'nın hayat hikayesi... İlgili Haberi Oku