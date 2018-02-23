Serdar Aziz: ‘O pozisyonda hakem bence baskı altında kaldı’

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya’nın verdiği penaltı pozisyonu için, “O pozisyonda hakem bence baskı altında kaldığı için öyle bir karar verdi. Neticesinde kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum” dedi. Serdar ayrıca gol attığı ve kazandıklarını için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor'u 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Serdar Aziz, “Gol attığım ve kazandığımız için mutluyum. Eski takımıma karşı oynadım. Benim için duygusal bir maçtı. Kaptanlığını yaptığım takımıma karşı oynadım. İyi bir skor aldık. Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum. Bursaspor'a yakışan yerlerde inşallah olurlar. Geçen hafta önemli puan kaybettik. Aynı oyunla devam edeceğiz” diye konuştu.

“O pozisyonda hakem bence baskı altında kaldı”

Geçen hafta Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonun sorulması üzerine Aziz, “Pozisyonlar oluyor. Hakemler tartışılıyor. Pozisyon orada bitti. Bugün başka bir maç oynadık. 5-0 gibi net skor aldık. Puan kayıplarına neden oluyor böyle kararlar. Ben farklı bir şey söyleyip, konunun uzamasını istemiyorum. O pozisyonda hakem bence baskı altında kaldığı için öyle bir karar verdi. Neticesinde kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Biz çıkıp, oyunumuzu oynayacağız. Attık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Sonunda şampiyon olmak istiyoruz” diye cevap verdi.

“Bazı mağlubiyetler takımı birbirine kenetler”

Deplasmandaki oynadıkları oyunu takım içerisinde tartışmaları gerektiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Taraftarımız bizi deplasmanda da yalnız bırakmıyor. Bunu takım içerisinde de tartışmak gerekiyor. Çünkü üç sahada farklı oynuyoruz. Dış sahada da bunu aşmamız gerekiyor. Bunun da üstesinden geleceğiz. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Artık daha çok kenetlendik. Bazı mağlubiyetler takımı birbirine kenetler. Geçen hafta bunu yaşadık” şeklinde konuştu.

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