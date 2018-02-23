Belhanda hem Donk’u hem de Eren Derdiyok’u sakatladı!

Galatasaray'ın Bursaspor'u konuk ettiği maçta Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı forma altında attığı ilk gol sonrası Ryan Donk, takım arkadaşları ile birlikte gol sevinci yaşarken Belhanda'nın parmağı gözüne gelince sakatlık geçirdi. Belhanda, daha sonra da Eren Derdiyok'un sakatlanmasına neden oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Galatasaray, rakibinin 38. dakikada 10 kişi kalmasının ardından büyük bir üstünlük kurdu. İlk yarısını 2-0 önde girdiği maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Galatasaray, Serdar Aziz ile 49. dakikada üçüncü golü buldu. Bu golün sevincinde ise Ryan Donk, şanssız bir sakatlık yaşadı.

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Bursaspor kalecisi Harun Tekin hatasını da değerlendirerek topu ağlara gönderen Serdar Aziz, Galatasaray forması altında ilk lig golüne imza atmış oldu. Eski takımına karşı gol attığı için abartılı bir sevinç yaşamayan Serdar Aziz, takım arkadaşlarının kendisine sarılması ile golü kutladı. Ancak bu sırada Ryan Donk, oldukça şanssız bir sakatlık yaşadı. Belhanda’nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk, oyuna devam edemedi. Ryan Donk’un sol gözünün şiştiği gözlenirken, Hollandalı futbolcunun yerine Yasin Öztekin oyuna girdi.

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Ryan Donk’un ilk tedavisi Galatasaray doktorları tarafından yedek kulübesinde yapıldı. Belhanda, 76. dakikada Selçuk İnan’ın yerine oyuna giren Eren Derdiyok’u da istemeden sakatladı. 78. dakikada yaşanan bir mücadelede takım arkadaşının bileğinin üzerine düşen Belhanda, Eren Derdiyok’un sedyeyle oyundan çıkmasına neden oldu. Oyuncu değişikliği hakkı biten Galatasaray, karşılaşmaya 10 kişi devam etti.