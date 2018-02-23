PTT Kadınlar Türkiye Kupası | Yakın Doğu Üniversitesi 79-63 Botaş

Mardin'de devam eden PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş'ı 79-63'lük skorla mağlup ederek adını finale yazdıran takım olmayı başardı.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş'ı 79-63’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk iki dakikası 2-2 eşitlikle geçilirken, Stokes ile pota altını kullanan Botaş, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirdi. Hücumda ritim bulmakta zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Chelsea Gray'i de devreye sokan Botaş, ilk periyotu 15-7 önde tamamladı.

İkinci periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot'un basketleriyle 14. dakikada skorda dengeyi yakaladı (15-15). Chelsea Gray'in devreye girdiği bölümlerde hücumları değerlendiren Botaş, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Gruda ve Lavender'in boyalı alanda oyuna ağırlığını koymasıyla kontrolü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, devre sonunda soyunma odasına 33-30 üstün gitti.

Üçüncü periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Mc Bride, Lavender ve Vanmdersloot üçlüsüyle 4 dakika içerisinde 9-0'lık seri yakalayarak skoru 42-30'a getirdi. Chelsea Gray'in orta mesafe isabetiyle rakibinin serisine son veren Botaş, buna karşın savunmada direnç gösteremedi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 61-46 üstün giren Yakın Doğu Üniversitesi, mücadelenin final periyotunda da etkili oyununu sürdürerek maçtan 79-63 galibiyetle ayrıldı. THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 89-70 AX Olimpia Milan İlgili Haberi Oku