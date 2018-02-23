PTT Kadınlar Türkiye Kupası | Fenerbahçe 59-65 Hatay Büyükşehir Belediyesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mardin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Mücadeleyi 59-65 kaybeden sarı-lacivertlileriler, turnuvaya veda etti.

Hatay ekibinin üçlüğüyle başlayan mücadelede Vaughn, Verameyenka ve Paris'in sayılarının ardından skor 5-5'te eşitlendi. Bu bölümün ardından karşılıklı sayılarla süren oyunda televizyon molasına 12-12'lik eşitlikle girildi. Mola dönüşü Hatay BŞB. özellikle Snytsina'nın dış atışlardan, Paris'in pota altından bulduğu sayılarla etkili olurken; Fenerbahçe'de ise Verameyenka, Vaughn, Tuğçe sayı bulan oyuncular oldular ve ilk çeyrek 20-26 tamamlandı.

İki takımın da ilk hücumlarından sayı üretemediği ikinci çeyrekte ilk sayılar Ayşe Cora ve Birsel'in üçlükleriyle geldi ve skor 26-26'da eşitlendi. Bahar'ın 6-0'lık serisiyle süren oyunda Sottana'nın serbest atışı seriyi bozdu: 27-32. Koç Fırat Okul'un molasıyla devam eden mücadelede Verameyenka ve Paris'in karşılıklı basketlerinin ardından Bahar'ın turnikesine Tuğçe'nin üçlüğüyle cevap geldi ve soyunma odasına 32-38'lik skorla gidildi.

İkinci yarı Hatay Büyükşehir Belediye'nin 6-0'lık serisiyle başladı ve fark çift hanelere yükseldi: 32-44. Bu bölümün ardından Verameyenka ve Ayşe Cora'nın elinden gelen 7-0'lık seriyle farkı 5 sayıya indiren Fenerbahçe, Abdelkader'in üçlüğüne yine Ayşe'nin turnikesiyle yanıt verdi ve skoru 41-47 yaptı. Kalan bölümde iyi bir ivme yakalayan ve hem hücum hem de savunmadavites arttıran sarı-lacivertli takım Verameyenka ve Sottana'nın kaydettiği 5 sayıyla farkı 1 sayıya indirdi: 46-47. Final periyoduna 46-49'luk skorla gidildi.

Tuğçe'nin açılışını yaptığı son periyotta hücumda momentum kaybı yaşayan Fenerbahçe, savunmada Merve, Bahar, Snytsina ve Paris'i durduramayınca skor 48-58 oldu. Fırat Okul'un molasının ardından iki takımın da uzun süre sayı üretemediği karşılaşmada bitime 3 dakika kala Bahar'ın üçlüğü skoru 48-61 yaptı ve koç Fırat Okul'dan bir mola daha geldi. Mola dönüşü Verameyenka ve Ayşe'den arka arkaya 2 üçlük gelince bu kez mola alan taraf Hatay BŞB oldu: 54-63. Kalan bölümde fark kapanmadı ve mücadele 59-65'lik skorla tamamlandı.