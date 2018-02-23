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Porto’da Alex Telles depremi

Estoril maçında sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Alex Telles'in en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
09:0723 Şubat 2018
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Porto’da Alex Telles depremi

Portekiz Ligi’nde Porto’nun Estoril’i 3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alex Telles’ten kötü haber geldi.

Alex Telles’in yapılan ilk kontrollerden sonra durumunnun ciddi olduğu ortaya çıktı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde bu sezon Avrupa’nın en çok asist yapan isimleri arasında yer alan Alex Telles’in neredeyse sezonu kapattığı belirtildi. Sol dizinde problem olan Brezilyalı yıldız oyuncunun tedaviye hızlı yanıt verse bile en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Porto’nun Estoril ile oynadığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Alex Telles, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

21 Şubat 2018 Eski Galatasaraylı Alex Telles gözyaşlarıına hakim olamadı! Portekiz Ligi'nde maç içinde ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen Estoril - Porto maçında Alex Telles, ciddi bir şekilde sakatlandı ve gözyaşlarıyla oyunu terketti. İlgili Haberi Oku

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Alex Telles Porto sakatlık
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