Paul Le Guen: Tabii ki Bursa’ya döneceğim!

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 'Bursa'ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa'ya mı gideceksiniz?' sorusuna, “Bu konudaki cevabım çok net. Tabii ki Bursa’ya döneceğim” yanıtını verdi. Le Guen ayrıca kırılgan bir takım olduklarını sözlerine ekledi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Zor bir dönemden geçiyoruz. 10 kişi kalmadan önce de zorlu bir maçtı. 11 kişi olsaydık bir şeyler yapabildik. Kırılgan bir takımız. Galatasaray gibi takıma karşı onlarla rekabet edecek görüntüde değildik. Taraftarlar için üzülüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

Galatasaray Bursaspor: 5-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Galatasaray Bursaspor maçı ile başladı. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı ve 47 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta Gomis'in üç golünün ikisinde asist Rodrigues'den gelirken Rodrigues'in golünde ise asiste imza atan isim Gomis oldu. İlgili Haberi Oku

“Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur”

Futbolcularından mental açıdan güçlü olmasını beklediğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, “Taraftarların beklentisi yüksek. Bursaspor özel bir camia. Oyuncular ve benim için güçlü kalmak çok önemli. Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur. Bu işten beraber çıkabiliriz. Ben oyuncularıma yardım etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

“Tabiki Bursa'ya döneceğim”

‘Bursa’ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa’ya mı gideceksiniz?' sorusuna Le Guen, “Bu şekilde soruların sorulmasına hiç hoş karşılaşmıyorum ama saygı duyuyorum. Bu konudaki cevabım çok net. Tabiki Bursa'ya döneceğim. Bu işleri düzeltmek savaşacağım. Başkan ve yönetimin güvenin arkamda olduğunu biliyorum” diye cevap verdi.