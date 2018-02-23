ÖZET İZLE: Galatasaray Bursaspor maçı özeti izle! Cimbom Aslantepe’de gol oldu yağdı! İşte Galatasaray’ın golleri…

23. hafta açılış maçında liderlik yarışında yara almak isteyen Galatasaray Bursaspor'u 5-0 ile geçti. Bol gollü ve tartışmalı kararların olduğu Galatasaray Bursaspor maçı özeti izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile maç özeti aramaya başladı. GS Bursaspor özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Galatasaray Bursa özeti ve maçın golleri...

22. hafta maçında Galatasaray Bursaspor karşı karşıya geldi. Henüz 11. dakikada Gomis’in golü ile öne geçen Galatasaray, 38. dakikada Ekong’a direkt kırmızı ile Bursaspor 10 kişi kalınca maçı zorlanmadan kazandı. 42. dakikada Garry Rodrigues’in golüyle Galatasaray durumu 2-0’a getirdi. Serdar Aziz 49. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Gomis 72. dakikada kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak skoru 4-0 yaptı. Tam maç bitti derken 90. dakikada Gomis bir kez daha sahneye çıktı, kendisinin 3., takımının 5. golünü attı ve maçın sonucunu tayin etti. Maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, liderliğini kesinleşitmek için Başakşehir’in kaybetmesini bekliyor. Bol gollü galibiyetle taraftarların tribünden mutlu ayrıldığı Galatasaray Bursaspor maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberimizin içerisindeki linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda GS Bursaspor özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BURSASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Galatasaray, Bursaspor'u konuk etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta bir araya getirecek olan derbi mücadelesinden önce rakipleri üzerinde baskı kurma fırsatı elde eden Aslan, konuğunu 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 47 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise bu mağlubiyetle 27 puanla 12. sıraya geriledi.

GALATASARAY BURSASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, John Bostock, Josua, Stancu

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDE PROTESTO

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin yarısından fazlasını doldurdu. Maç boyunca Galatasaray'a destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etti.

Maç SonucuGalatasaray 5-0 Bursaspor pic.twitter.com/BbqODvEoTx — Bursaspor (@BursasporSk) 23 Şubat 2018

GALATASARAY’DA DONK SEVİNİRKEN SAKATALANDI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Galatasaray, rakibinin 38. dakikada 10 kişi kalmasının ardından büyük bir üstünlük kurdu. İlk yarısını 2-0 önde girdiği maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Galatasaray, Serdar Aziz ile 49. dakikada üçüncü golü buldu. Bu golün sevincinde ise Ryan Donk, şanssız bir sakatlık yaşadı.

Bursaspor kalecisi Harun Tekin hatasını da değerlendirerek topu ağlara gönderen Serdar Aziz, Galatasaray forması altında ilk lig golüne imza atmış oldu. Eski takımına karşı gol attığı için abartılı bir sevinç yaşamayan Serdar Aziz, takım arkadaşlarının kendisine sarılması ile golü kutladı. Ancak bu sırada Ryan Donk, oldukça şanssız bir sakatlık yaşadı. Belhanda'nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk, oyuna devam edemedi. Ryan Donk'un sol gözünün şiştiği gözlenirken, Hollandalı futbolcunun yerine Yasin Öztekin oyuna girdi.

Ryan Donk'un ilk tedavisi Galatasaray doktorları tarafından yedek kulübesinde yapıldı. Belhanda, 76. dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Eren Derdiyok'u da istemeden sakatladı. 78. dakikada yaşanan bir mücadelede takım arkadaşının bileğinin üzerine düşen Belhanda, Eren Derdiyok'un sedyeyle oyundan çıkmasına neden oldu. Oyuncu değişikliği hakkı biten Galatasaray, karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

TRİBÜNLERDEN MUSLERA’YA DESTEKGalatasaray taraftarları son haftalarda performansı eleştirilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı tribüne çağırarak Uruguaylı kaleciye destek oldu. Muslera da bu çağrıya karşılık vererek tribünlere 3’lü çektirdi.

FERNANDO İLK KEZ KADRODA!

Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre tedavi gören ve hafta içinde sarı kırmızılı takımla 2 antrenmana çıkan Fernando’yu moral olması adına Teknik Direktör Fatih Terim, maç kadrosuna aldı.

GALATASARAY VE BURSA TRİBÜNÜNDE ORTAK TEZAHÜRAT!

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarlarının yaptığı ” Şehitler ölmez, Vatan bölünmez” tezahüratlarına Bursaspor tribünleri de destek verdi.Galatasaray tribünlerinin ” Bursaspor ayağa” tezahüratlarının ardından yeşil beyazlı taraftarlarla beraber bağrıldı.