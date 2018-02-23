Oğuzkaan Koleji Lise Kız Basketbol Takımı İstanbul şampiyonu oldu

Öğrenciler şampiyonluğu, 9 aylık hamile olan ve maçı karnı burnunda izlemeye gelen Beden Eğitimi öğretmenlerine armağan etti.

Öğrencilerine sunduğu sportif ve sosyal imkanlarla onların yeteneklerini geliştirmelerine imkan veren Oğuzkaan Koleji, sporun her dalında başarıdan başarıya koşuyor.

İstanbul Liseler Arası Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden Oğuzkaan Koleji Kız Basketbol takımı, Bayrampaşa Çetin Emeç Spor Kompleksinde oynanan final maçında Doğa Kolejini 66-64 yenerek İstanbul İl Şampiyonu oldu. Çekişmeli geçen maç sonrası büyük sevinç yaşayan genç sporcular, galibiyeti 9 aylık hamile olan ve karnı burnunda maç izlemeye gelen Beden Eğitimiöğretmenleri Neşe Hayat Gündüz'e armağan etti.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yılmaz, öğrencilerimizi yürekten kutladığını belirterek, “Onlarla gurur duyuyorum. Bugün kalbimiz genç sporcularımızla birlikte attı ve onlar da bizim yüzümüzü güldürdü. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.