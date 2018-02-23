Milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba’da altın madalya kazandı

Milli güreşçiler Taha Akgül Amerika'lı Ben Durbin’i, Hüseyin Gündüz ise Alman Gabriel Stark’ı yenerek altın madalya kazandı.

Amerika’da kamp yapan Milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba’da katıldıkları Uluslararası Granma Cerro Pelado turnuvasında altın madalya kazandı.

Kariyerinde 1 Olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Olimpik güreşçi Taha Akgül çeyrek finalde Kanadalı Sean Allan Molle’yi (10-0) yarı finalde Amerikalı Ceron Francisko’yu (11-0) ve finalde bir diğer Amerikalı sporcu Ben Durbin karşısında 11-0 galibiyetle altın madalya ya uzandı.

TAHA AKGÜL: ‘6. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN HAZIRIM’

28 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında Dağıstan’da yapılacak olan Avrupa Büyükler Güreş şampiyonası için hazırlıklarına Amerika’da 15 günlük kamp yaparak devam eden Taha Akgül, “Şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor. İnşallah geçen yıl kaybettiğim altın madalyayı alarak 6. kez kürsüye çıkacağım. 2018 yılı benim yılım olacak. Tokyo olimpiyatlarına kadar yenilmeyi düşünmüyorum. 2020 Tokyo’da 2. olimpiyat şampiyonluğu ile hedeflerime ulaşmış olacağım” diye konuştu.

HÜSEYİN GÜNDÜZ: ‘SIRA AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA”

Uluslararası Granma Cerro Pelado turnuvasına 92 kiloda katılan ve altın madalya ya uzanan Hüseyin Gündüz ise ilk turda Amerikalı Nikko Reyes’i (10-0) çeyrek finalde Amerikalı Don McNeili (3-1) yarı finalde Amerikalı rakibi Nick Heflin’in maç anında sakatlanması ile çekildi ve galip gelerek finale yükseldi. Gündüz finalde Alman sporcu Gabriel Stark karşısında son saniyelerde aldığı bir puanla skoru 1-1’re taşıyarak son puanı alan isim olduğu için altın madalya ya uzandı.

Alman rakibini finalde yenerek altın madalya kazanan Hüseyin Gündüz, “Benim için çok iyi bir turnuva oldu. Eksiklerimi görme fırsatım yakalamış oldum. Burada 3 Amerikalı ve bir Alman güreşçiyi yenerek altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Sıra Avrupa Şampiyonası'nda” dedi.

Öte yandan Amerika kampını katıldıkları turnuva ile tamamlayan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, 26 Şubat tarihinde Türkiye’ye dönerek Ankara’da Avrupa şampiyonası hazırlıklarına devam edecek.