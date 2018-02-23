Milan Sportif Direktörü’nden Arsenal yorumu: ‘Arsenal için üzüldüm’

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'nda Milan, Arsenal ile eşleşirken Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli kurayı değerlendirdi. Mirabelli, "Arsenal için üzüldüm. Çünkü bu turnuvada daha ileri gitme şansları vardı" diyerek iddialı konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’nda kuralar çekilirken erken final niteleğinde bir eşleşme ortaya çıktı. İtalyan devi Milan ile İngiliz devi Arsenal eşleşirken kura çekimi sonrası Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, İtalyan basınına kurayı değerlendirdi. Mirabelli, ilginç bir ifade kullanırken “Arsenal için üzüldüm. Çünkü bu turnuvada daha ileri gitme şansları vardı” dedi.

Mirabelli, “Milan-Arsenal güzel bir final olabilirdi. Kuranın ardından suratlarını düşük gördüm ama mutlu olmalılar, güzel bir eşleşme oldu” diye konuştu. Milan ile Arsenal, son 16 turu ilk maçında 8 Mart tarihinde İtalya’da karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Mart’ta Londra’da oynanacak.

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