Lionel Messi idmanı durdurup Ousmane Dembele’yi tebrik etti!
Barcelona idmanında topu Jordi Alba'nın bacak arasından geçirmeyi başaran Ousmane Dembele, Lionel Messi tarafından alkışlanarak tebrik edildi.
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın yıldızı Ousmane Dembele, antrenmanda yaptığı hareket sonrasında Lionel Messi’den alkış aldı.
Sezon başında transfer edilen ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Dembele, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Katalan devinin son idmanında pas çalışması yapılırken Dembele’nin pası, topu kapmaya çalışan Jordi Alba’nın bacak arasından geçti.
Bu hareket sonrasında oyunu durduran Arjantinli futbolcu Messi, Dembele’yi alkışlayarak tebrik etti.