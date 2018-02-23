Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu sezonu Avustralya’da açıyor

Türk motosikletinin iki başarılı ismi Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışına Avustralya’da çıkacak. Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, beş kez şampiyon olduğu Supersport kategorisinde bir kez daha ilk sırayı elde etmeye çalışacak

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, beş kez şampiyon olduğu Supersport kategorisinde bir kez daha ilk sırayı elde etmeye çalışacak. Bir başka Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise dünyanın en prestijli organizasyonlarından Superbike'da boy gösterecek. Razgatlıoğlu, test sürüşünde ilk 3'te yer aldığı Avustralya'da iyi bir yarış geçirmenin planlarını yapıyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu ile genç yaşına rağmen kazandığı yarışlarla adından sıkça söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK organizasyonunun 2018 sezonuna Avustralya'da başlıyor.

Red Bull sporcuları Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, ilk yarışlarına 23-25 Şubat tarihleri arasında Philip Adası Pisti'nde çıkacak. Sıralama turları 24 Şubat Cumartesi, yarış ise 25 Şubat Pazardüzenlenecek. İki pilot da kulvarlarında ilk sırayı elde etmek için çalışacak. Beş kez dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, geçen sezonun birincisi Jules Cluzel ile bir kez daha rekabete girecek. Altıncı şampiyonluğu kazanmak isteyen Red Bull sporcusu Sofuoğlu, Supersport'ta şu ana kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 sezonlarında birinciliği kimseye kaptırmayan tecrübeli sporcu, röportajlarında artık şanssızlık yaşamak istemediğini ve sezonu şampiyonlukla kapatmak istediğini belirtiyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SUPERBIKE'DA SÜRPRİZ KOVALAYACAK

Geçen sezon Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda ikinci olmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu da Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde yarışacak. Dünyanın en iyi pilotlarının yarıştığı Superbike'da iyi bir sezon geçirmeye çalışacak olan Toprak, test sürüşlerindeki performansıyla göz doldurmuştu. Sürekli ilk 3 pilot arasında kalmayı başaran Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, gelecek için de ümit verdi.

KENAN SOFUOĞLU AVUSTRALYA'DA ÜÇ KEZ KAZANDI

Kariyeri boyunca Avustralya'da birçok yarışa çıkan Kenan Sofuoğlu, 2009, 2012 ve 2013 yıllarında Philip Adası'nda ilk sırada yer almıştı. Toprak ise Avustralya'da ilk kez profesyonelbir yarışta yer alacak.