Hakan Hatipoğlu Survivor’a dönecek mi? Survivor Hakan kimdir?

Survivor 2018'de talihsiz kaza geçirerek yarışlardan uzak kalan Hakan Hatipoğlu geri dönecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Survivor Hakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

Survivor 2018’in en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Hakan Hatipoğlu yarışmaya All Star takımında başlayıp Acun Ilıcalı tarafından Gönüllüler takımına geçirilmişti. Survivor Gönüllüler takımında mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Hakan Hatipoğlu oynanan ödül oyununda talihsiz sakatlanma olayı yaşamıştı. Yarışmanın takipçileri Survivor Hakan’ın sakatlığında son durumu merak ediyor. Peki, Hakan Hatipoğlu Survivor’a geri dönecek mi? Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilenler…

SURVİVOR HAKAN KİMDİR? HAKAN HATİPOĞLU SURVİVOR’A GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul‘da doğdu. İstanbul Burgazada'da büyüdü. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kendi reklam ajansını kurdu.

2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ile ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor'da da spor programı sundu.

Hakan Hatipoğlu, 2010 yılında, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama‘da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı.

HAKAN HATİPOĞLU SON DURUMU NE?

Acun Ilıcalı Survivor 2018’in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Hakan Hatipoğlu’nun durumu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Hakan gözetim altında. Durumu birkaç gün içerisinde belli olacak. Onunla ilgili sizlere bilgi verilecek.” dedi. Hakan Hatipoğu’nun sağlık durumu ile ilgili bu akşam yayınlanacak bölümde açıklama yapılması bekleniyor.

Survivor 2018’in 5. bölümünde ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan’a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşadı. Tüm yarışmacılar Hakan’ın yardımına koşarken, sağlık ekipleri Hakan’ın yanına gelerek Hakan’a müdahele etti. Doktorun müdahele ettiği sırada Hakan ‘Benim tek hissettiğim, lastiğin gözümü çizdiği.’ diyor. Doktor ise, ‘Boynun geriye doğru geldi. Biliyorum. Farkındayım. Ama, yani ben bedeninle ilgili bir şey düşünmüyorum. Rahat ol.” diyor. Daha sonra Hakan, ambulansla hastaneye götürülüyor.