Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay, siyah-beyazlıların öne geçmesi durumunda maçı kazanacağını söyledi.
13:0823 Şubat 2018
0
Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Güntekin Onay Süper Lig’de pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin geriye düştüğü maçları kazanamadığını ifade eden Onay, “Beşiktaş öne geçerse kazanır” yorumunda bulundu.

Güntekin Onay’ın derbiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle;

“Bence eğer Beşiktaş öne geçerse galibiyet anlamında önemli olacak. Çünkü, Fenerbahçe’nin planlarını bozmak için, Fenerbahçe’ye karşı gol bulmak lazım. Fenerbahçe geriye düştüğü maçlarda kazanamıyor. Fenerbahçe’nin planı bozulduğu zaman başka plana geçmesi gerekiyor. Geriye düştüğü maçlarda gördük. Trabzonspor’a karşı iyi başladılar ama golü kalesinde gördüler ve demoralize oldular. Trabzonspor o bölümlerde iyi bir oyun sergilemişti.”

23 Şubat 2018 Şenol Güneş`in Fenerbahçe derbisi planı! Kilidi onlar çözecek... Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı aldığı 5-0'lık yenilginin izlerini silmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Güntekin Onay
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER