Gümüş madalya kazanan Kanadalı sporcudan şok hareket!

Kadınlar hokeyde finalde ABD'ye penaltılarda kaybeden Kanada'da sporcuların yaşadığı büyük hayal kırıklığı yüzlerine yansıdı.

En büyük hayal kırıklığını yaşanan hokeyci ise Jocelyne Larocque oldu. Larocque memnuniyetsizliğini madalya töreninde herkese göstermekten de çekinmedi.

Törende gümüş madalyalar Kanadalı oyunculara verilirken sıra Larocque’a geldiğinde ilginç şeyler oldu.

Neredeyse ağlayacak gibi duran Kanadalı sporcu görevlinin madalyayı boynuna takmasına izin verdi, ancak madalyayı takılır takılmaz çıkardı.

İşte o anlar kameralara böyle yansıdı:

Bugün bir açıklama yayınlayan Larocque, madalyayı çıkardığı için Olimpiyat Komitesi’nden ve Kanada halkından özür diledi.

Kanadalı hokeyci derin bir hayal kırkılğı yaşadığını ve o an bunun etkisiyle bu hareketi yaptığını söyledi.