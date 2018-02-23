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Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

TFF 1’inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
13:4323 Şubat 2018
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Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

Vural’la birlikte çıktığı 3 karşılaşmada 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazlılar sırasıyla Eskişehirspor, Denizlispor ve Elazığspor’a mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçların ardından; yönetimle görüşme gerçekleştiren Yılmaz Vural, görevden ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Başkan resmen açıkladı!

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, 3 hafta önce anlaştıkları teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Bozbağ,”Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık” dedi.

(Milliyet)

19 Şubat 2018 Yılmaz Vural: Bu takım bir üst lige çıkma hedefinden kopmuş değil Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takım olarak bir üst lige çıkma hedefinden kopmadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

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