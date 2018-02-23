Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
TFF 1’inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
TFF 1'inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
Vural’la birlikte çıktığı 3 karşılaşmada 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazlılar sırasıyla Eskişehirspor, Denizlispor ve Elazığspor’a mağlup oldu.
Alınan kötü sonuçların ardından; yönetimle görüşme gerçekleştiren Yılmaz Vural, görevden ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Başkan resmen açıkladı!
Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, 3 hafta önce anlaştıkları teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Bozbağ,”Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık” dedi.
(Milliyet)