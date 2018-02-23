Galatasaray’dan UEFA Finansal Fair Play cezası açıklaması

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada UEFA'nın Finansal Fair Paly kurallarına uymadığı gerekçesiyle kulübe ceza verileceği şeklindeki haberleri yalanladı.

Galatasaray Kulübü, Finansal Fair Play yükümlülüklerine uyulmadığından dolayı UEFA’nın Avrupa Kupaları’na katılmama cezası vereceği iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı. UEFA’nın, Galatasaray’a daha önce verdiği cezada yer alan ancak kaldırılan +1 yıl Avrupa’dan men maddesini yeniden yürürlüğe sokacağı söylentilerine karşı resmi siteden açıklama yapıldı.

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İşte Galatasaray’ın yaptığı açıklama:

“Bugün bazı basın yayın organlarında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. üzerindeki incelemesini tamamladığı ve buna bağlı olarak 2016 yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler yer almıştır. Ancak mezkur haberdeki tüm detaylar tamamıyla asılsız, kasıtlı ve uydurmadır.

Galatasaray'ın Finansal Fair Play ile ilgili UEFA'yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu görüşmelerin sonuçlarını şeffaflık ilkemiz gereği geçmişte olduğu gibi kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu itibarla; spor camiasının bu tip art niyetli ve Galatasaray'a zarar verme amaçlı haberlere asla itibar etmemesi gerektiğini aynı zamanda resmi mecralarımızdan yapılmayan bu tip açıklamaların doğruluk değeri taşımadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.”