Galatasaray tribünlerinde protesto

Sahasında Bursaspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor’u konuk etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin yarısından fazlasını doldurdu. Maç boyunca Galatasaray’a destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) protesto etti.

Galatasaray`dan UEFA Finansal Fair Play cezası açıklaması Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada UEFA'nın Finansal Fair Paly kurallarına uymadığı gerekçesiyle kulübe ceza verileceği şeklindeki haberleri yalanladı. İlgili Haberi Oku

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarından rahatsızlık duyan Galatasaray taraftarları, maç başlamadan önce “Yeter Yıldırım Demirören yeter” tezahüratları ile TFF’ye tepkilerini dile getirdiler. Galatasaray taraftarları, TFF başkanı Yıldırım Demirören dışında esame listesi okunurken maçın hakemi Bülent Yıldırım’ı da yoğun bir şekilde ıslıkladı.