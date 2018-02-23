Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart’ta taraftarla buluşuyor

 Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da taraftarlara açılacak.
12:3323 Şubat 2018
0
Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart’ta taraftarla buluşuyor

Galatasaray, bir yeniliğe imza atarak Türk Telekom Stadyumu’nda kulüp tarihi ile ilgili müze açıyor.

Müzede sarı-kırmızılı kulüp tarihinde yer edinmiş başarılar, kupalar, madalyalar, fotoğraflar sergilenecek. Galatasaray Stadyum Müzesi 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da taraftara açılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde müzeyi dolaşacak taraftarlar, anıları yeniden gözlerinde canlandıracak.

Taraftarlar ayrıca özel olarak hazırlanmış kısa filmi de sinema salonunda izleyebilecek.

23 Şubat 2018 `Hagi bana kafayı takmıştı` Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Aşık, İstanbulspor foması giydiği dönemde Hagi ile yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER