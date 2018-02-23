Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart’ta taraftarla buluşuyor

Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da taraftarlara açılacak.

Galatasaray, bir yeniliğe imza atarak Türk Telekom Stadyumu’nda kulüp tarihi ile ilgili müze açıyor.

Müzede sarı-kırmızılı kulüp tarihinde yer edinmiş başarılar, kupalar, madalyalar, fotoğraflar sergilenecek. Galatasaray Stadyum Müzesi 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da taraftara açılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde müzeyi dolaşacak taraftarlar, anıları yeniden gözlerinde canlandıracak.

Taraftarlar ayrıca özel olarak hazırlanmış kısa filmi de sinema salonunda izleyebilecek.

Gerçekleri tarih yazdı, tarihi de Galatasaray… Şimdi o tarih Galatasaray’ın yuvasında sergileniyor. pic.twitter.com/eXvBkT52I2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Şubat 2018

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