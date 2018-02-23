Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS liderlik koltuğunu geri almanın peşinde…

Kasımpaşa yenilgisiyle liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, evinde Bursaspor'u devirerek yeniden ligde zirveye çıkmak istiyor. Zor günler geçiren Bursa ise zorlu deplasmanda puanla dönenerek moral bulmanın peşinde. Peki, Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig’de 23. hafta Galatasaray Bursaspor maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya yenilerek Başakşehir’den aldığı liderlik koltuğunu geri kaptıran Galatasaray, Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor’u devirerek maç fazlasıyla da olsa yeniden lider olmak istiyor. Lige büyük umutlarla başlayıp teknik direktör olarak dünyaca ünlü Le Guen’i getiren, fakat zor günler geçiren Bursaspor ise sarı kırmızılı ekibi devirerek çıkış yakalamak istiyor. Tribünlerin dolmasının beklendiği mücadeleyi ekran başından takip edecek futbol severler ise Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaya başladı. İşte seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacak Galatasaray Bursaspor maçı saati, kanalı, muhtemel 11’ler ve maçın detayları…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Şubat Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray Bursa maçı saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve GS Bursaspor maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BURSASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, GomisBursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Behich, Agu, Bostock, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu