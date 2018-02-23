CANLI | Galatasaray Bursaspor maçı (Muhtemel 11’ler)
Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın açılış maçında Galatasaray, Bursaspor’u konuk ediyor. Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin bir araya geleceği kritik derbi haftasında Fatih Terim ve öğrencileri kazanarak bu zorlu virajı kazasız geçmek istiyor. Ligde sekiz maçtır kazanamayan ve ciddi bir düşüşe geçen Bursaspor ise Türk Telekom Stadı’nda bir sürprize imza atarak tekrar üst sıralara tırmanmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Süper Lig’de Galatasaray’ın 44 puanı bulunuyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede sahadan galip ayrılması halinde 47 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak ve rakipleri üzerinde baskı oluşturacak. Topladığı 27 puanla 11. sırada yer alan Bursaspor ise kazanırsa maç fazlasıyla 9. olacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemiyor. Bursaspor’da ise riske edilmeyen Moussa Sow dışında sakatlıkları süren Emmanuel Badu ile Sercan Yıldırım ve sarı kart cezalısı Gheorghe Grozav Galatasaray maçında görev yapamıyor.
Galatasaray’da Mariano ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacak.
Bursaspor’a karşı seri…
Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Aslan ayrıca Bursaspor’a da son 15 maçtır kaybetmiyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
GALATASARAY – BURSASPOR
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Yusuf, Agu, Bostock, Batalla, Delarge, Stancu