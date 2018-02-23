CANLI | Galatasaray Bursaspor maçı (Muhtemel 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Galatasaray Bursaspor maçı ile başlıyor. Derbi haftasında sahasında sürpriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. Sekiz maçtır galip gelemeyen Bursaspor ise kötü gidişi İstanbul'da noktalamak istiyor. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın açılış maçında Galatasaray, Bursaspor’u konuk ediyor. Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin bir araya geleceği kritik derbi haftasında Fatih Terim ve öğrencileri kazanarak bu zorlu virajı kazasız geçmek istiyor. Ligde sekiz maçtır kazanamayan ve ciddi bir düşüşe geçen Bursaspor ise Türk Telekom Stadı’nda bir sürprize imza atarak tekrar üst sıralara tırmanmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Süper Lig’de Galatasaray’ın 44 puanı bulunuyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede sahadan galip ayrılması halinde 47 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak ve rakipleri üzerinde baskı oluşturacak. Topladığı 27 puanla 11. sırada yer alan Bursaspor ise kazanırsa maç fazlasıyla 9. olacak. Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart`ta taraftarla buluşuyor Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da taraftarlara açılacak. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemiyor. Bursaspor’da ise riske edilmeyen Moussa Sow dışında sakatlıkları süren Emmanuel Badu ile Sercan Yıldırım ve sarı kart cezalısı Gheorghe Grozav Galatasaray maçında görev yapamıyor.

Galatasaray’da Mariano ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacak.

Bursaspor’a karşı seri…

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Aslan ayrıca Bursaspor’a da son 15 maçtır kaybetmiyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

GALATASARAY – BURSASPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Yusuf, Agu, Bostock, Batalla, Delarge, Stancu