Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Bayern Münih göndermesi
Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye özel bir klip hazırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine Bayern Münih göndermesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine hazırladığı video ile göndermede bulundu. Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş derbisine özel hazırladığı videoda Bayern Münih’in gol sonrası statta çaldığı müziği kullandı.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etmişti.
#HepBeraberYapacağız! pic.twitter.com/H5FjD4cFPK
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Şubat 2018