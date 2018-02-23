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Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Bayern Münih göndermesi

Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye özel bir klip hazırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine Bayern Münih göndermesinde bulundu.
18:4823 Şubat 2018
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Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Bayern Münih göndermesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park’ta oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine hazırladığı video ile göndermede bulundu. Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş derbisine özel hazırladığı videoda Bayern Münih’in gol sonrası statta çaldığı müziği kullandı.

23 Şubat 2018 Aykut Kocaman`dan derbi öncesi flaş açıklamalar! Valbuena`nın durumu... Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulunurken Valbuena'nın sakatlığının önemli olmadığına dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etmişti.

Etiketler
bayern münih beşiktaş Fenerbahçe
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