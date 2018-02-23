Fatih Terim’den Bursaspor maçında 1 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçında geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı. Terim, Tolga’nın yerine cezası biten Belhanda’ya görev verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evindeki Bursaspor müsabakası 11'inde Galatasaray, son haftalardaki kadrosunu korudu. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına göre 1 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Tolga Ciğerci'nin yerine kırmızı kart cezası biten Younes Belhanda'ya görev verdi. Sarı-kırmızılıların Bursa maçı 11'inde Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda ve Gomis bulunuyor.