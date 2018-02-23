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Fatih Terim’den Bursaspor maçında 1 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçında geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı. Terim, Tolga’nın yerine cezası biten Belhanda’ya görev verdi.
19:5923 Şubat 2018
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Fatih Terim’den Bursaspor maçında 1 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evindeki Bursaspor müsabakası 11'inde Galatasaray, son haftalardaki kadrosunu korudu. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına göre 1 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Tolga Ciğerci'nin yerine kırmızı kart cezası biten Younes Belhanda'ya görev verdi. Sarı-kırmızılıların Bursa maçı 11'inde Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda ve Gomis bulunuyor.

Etiketler
bursaspor fatih terim galatasaray
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