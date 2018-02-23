Fatih Terim’den Bursaspor maçında 1 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçında geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı. Terim, Tolga’nın yerine cezası biten Belhanda’ya görev verdi.

0