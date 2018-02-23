Emre Belözoğlu, Süper Lig’de fark yaratıyor

Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken lider Medipol Başkşehir'de Emre Belözoğlu fark yaratıyor.

Süper Lig’de 22 hafta geride kalırken Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. Başakşehir’de 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu hala fark yaratmaya devam ediyor.

Süper Lig’de en çok isabetli uzun pas atanlar

Süper Lig’de 30 metre ve üzerinde en çok isabetli pas atan futbolcuları inceledik. Bu sezon en az 5 maç oynamış isimleri listedik. Whoscored verilerine göre bu alanda lider Başakşehir’in orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu.

İsabetli uzun pas, hem oyunu açmak, hem de rakibi geniş alanda eksik yakalamak için modern futbolun en değerli istatistiklerinden biri. Futbolcunun oyun görüşünü yansıtan bu istatistikte de Emre Belözoğlu’nun oyun görüşü olarak ligin en üstünde olduğu göze çarpıyor.

90 dakika başına 7.8 isabetli uzun pas atan Emre Belözoğlu’nu 7.2 isabetli uzun pas ile Galatasaray’ın oyun kurucu stoperi Maicon takip ediyor. 3. sırada ise Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun yedeği Gökhan İnler var. Tecrübeli oyuncu 6.7 isabetli uzun pasla oynuyor. 4. sırada ise Antalyaspor’un stoperi Diego yer alıyor. Brezilyalı stoper 6.4 isabetli uzun pas atıyor. 5. sırada ise Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan var. Tolgay 5.7 isabetli uzun pas ortalamasına sahip.

(Futbol Arena)

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