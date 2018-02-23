Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI YAYIN: Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray Bursaspor şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

23. hafta açılış maçında Galatasaray, Bursaspor'u misafir ediyor. Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 2. golü arıyor. Bein Sports canlı yayınlanan maçta mücadele kıyasıya devam ediyor. Galatasaray Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için canlı izle linki ve maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesin haberimizin içerisinde yer alıyor. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle linki, ilk 11'ler ve mücadelenin merak edilenlerini haberimizde bulabilirsiniz...
19:0223 Şubat 2018
0
CANLI YAYIN: Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray Bursaspor şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

Süper Lig 23. hafta açılış maçında Galatasaray evinde ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında yenilerek Başakşehir’den aldığı liderlik koltuğunu yine Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, bu hafta kazanarak maç fazlasıyla lider olmak istiyor. Tribünlerin dolmasının beklendiği Galatasaray Bursaspor maçını ekran başından izlemek isteyen futbol severler de günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Galatasaray Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde Galatasaray Bursaspor canlı izle linki yanı sıra Galatasaray Bursa canlı anlatım linki de yer alıyor.  Ligde zor günler geçiren yeşil beyazlı ekip, bugün sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. 11 maçtı kazanamayan Bursaspor, sarı kırmızılı ekibi devirerek şansızlığını bitirmek isterken, Galatasaray ise evinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Galatasaray Bursaspor maçı Beinsports kanalınca canlı izlenebilecek. İşte Galatasaray Bursaspor canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY BURSASPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY BURSASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, John Bostock, Josua, Stancu

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Şubat Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray Bursa maçı saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve GS Bursaspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

CİMBOM'UN BURSASPOR'U İMHA PLANI HAZIR

Cim Bom’un Bursa maçındaki zafer planı belli. Sağda Mariano ve Feghouli, solda da Nagatomo ve Rodrigues ikilisi, sürekli bindirmeler yaparak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak. Fatih hoca, kanatlardan yapılacak hücumlarla Gomis’in ceza sahası içindeki etkisini arttırmayı planlıyor. Belhanda da rakip yarı sahada oyun kurucu rolünü üstlenerek takıma destek verecek.

Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY BURSASPOR MAÇINI YAYINLAYAN ŞİFRESİZ YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Galatasaray Bursaspor maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GS TÜRK TELEKOM STADINDA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda  – İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 50-22 üstünlüğü bulunuyor.

BURSASPOR 11 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda  4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.

BURSASPOR GALATASARAY’I 11 MAÇTIR YENEMİYOR

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Etiketler
bein sport izle Bein Sports 1 canlı izle beinsports canlı izle beinsports izle bugun galatasaray macı kacta bursa bursaspor canlı canlı izle canlı yayın galatasaray galatasaray bursa galatasaray bursaspor galatasaray bursaspor ilk 11 Galatasaray Bursaspor maçı gs gs bursasspor izle maçı canlı izle maçı izle maçını canlı izle maçını izle
Son güncelleme: 20:34 | 23.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER