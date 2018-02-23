CANLI YAYIN: Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle! Galatasaray Bursaspor şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

23. hafta açılış maçında Galatasaray, Bursaspor'u misafir ediyor. Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 2. golü arıyor. Bein Sports canlı yayınlanan maçta mücadele kıyasıya devam ediyor. Galatasaray Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için canlı izle linki ve maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesin haberimizin içerisinde yer alıyor. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle linki, ilk 11'ler ve mücadelenin merak edilenlerini haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig 23. hafta açılış maçında Galatasaray evinde ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında yenilerek Başakşehir’den aldığı liderlik koltuğunu yine Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, bu hafta kazanarak maç fazlasıyla lider olmak istiyor. Tribünlerin dolmasının beklendiği Galatasaray Bursaspor maçını ekran başından izlemek isteyen futbol severler de günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Galatasaray Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde Galatasaray Bursaspor canlı izle linki yanı sıra Galatasaray Bursa canlı anlatım linki de yer alıyor. Ligde zor günler geçiren yeşil beyazlı ekip, bugün sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. 11 maçtı kazanamayan Bursaspor, sarı kırmızılı ekibi devirerek şansızlığını bitirmek isterken, Galatasaray ise evinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Galatasaray Bursaspor maçı Beinsports kanalınca canlı izlenebilecek. İşte Galatasaray Bursaspor canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY BURSASPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY BURSASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, John Bostock, Josua, Stancu

11′ Rodrigues’in ceza sahası solundan isabetli pasında @BafGomis sol ayağıyla sol köşeye harika bir şut gönderiyor ve takımımızı 1-0 öne geçiriyor! #GSvBRS pic.twitter.com/5GF3UFRy7N — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Şubat 2018

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Şubat Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray Bursa maçı saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve GS Bursaspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

CİMBOM'UN BURSASPOR'U İMHA PLANI HAZIR

Cim Bom’un Bursa maçındaki zafer planı belli. Sağda Mariano ve Feghouli, solda da Nagatomo ve Rodrigues ikilisi, sürekli bindirmeler yaparak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak. Fatih hoca, kanatlardan yapılacak hücumlarla Gomis’in ceza sahası içindeki etkisini arttırmayı planlıyor. Belhanda da rakip yarı sahada oyun kurucu rolünü üstlenerek takıma destek verecek.

Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY BURSASPOR MAÇINI YAYINLAYAN ŞİFRESİZ YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Galatasaray Bursaspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GS TÜRK TELEKOM STADINDA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda – İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 50-22 üstünlüğü bulunuyor.

BURSASPOR 11 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 11 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 11 randevuda 4 kez berabere kaldı, 7 kez yenildi.

BURSASPOR GALATASARAY’I 11 MAÇTIR YENEMİYOR

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 97 maçta rakip filelere 168 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.