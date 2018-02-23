CANLI İZLE: Anadolu Efes Zalgiris Kaunas hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Euroleague heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçını canlı izlemek isteyenler canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Euroleague maçında Anadolu Efes evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Seyircilerinin desteği ile Litvanya ekibini yenmek isteyen Anadolu Efes’in maçı canlı yayınlanacak. Efes Zalgiris Kaunas maçından galibiyetle ayrılmak isteyen mavi beyazlılar, rakibiyle 15 kez karşılaşmasına rağmen 5 kez yenebildi. Bu sene beklenen altında performans sergileyen Anadolu Efes rakibi karşısında parkende galip takım olarak ayrılmak istiyor. Efes Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda diye merak eden her iki takım taraftarının da beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Günün erken saatlerinden itibaren basket severlerin Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlıyor diye merak içinde araştırıyor. İşte Bein Sports kanalından kanalında canlı izlemenin mümkün olacağı Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı canlı yayın linki ve Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

ANADOLU EFES ZALGİRİS KAUNAS MAÇINI CANLI İZLE

ANADOLU EFES ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes 56 – 68 Zalgiris | 3. Çeyrek Sonucu #EFSZAL #GameON pic.twitter.com/kp4z5FLrof — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 23 Şubat 2018

ANADOLU EFES AVRUPA’DA 614. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçıyla Avrupa'daki 614. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 613 karşılaşmada 339 galibiyet ve 274 yenilgi sonunda yüzde 55,3 galibiyet oranı yakaladı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'nde ise 366. maçını yapacak. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 365 karşılaşmada rakiplerini 182 kez yenerken, 183 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Zalgiris Kaunas ile Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan Anadolu Efes, beş galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.