Bursaspor teknik direktörü olacağı iddia edilen Önder Özen kimdir? Önder Özen Hangi takımları çalıştırdı?

Bursaspor Galatasaray maçı sonrası sportif direktörlük görevi için Bursaspor ile çalışacağı iddia edilen Önder Özen kendisine resmi teklif gelmediğini açıkladı. Peki Bursaspor'a sportif direktörlük için kapıları kapatmayan Önder Özen kimdir? Önder Özen hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig’de ve alt liglerde birçok kulüpte görev almış olan Önder Özen’in ismi son günlerde Bursaspor ile anılıyor. Galatasaray Bursaspor maçı sonrasında sportif direktör olarak Bursaspor’da görev alacağı iddia edilen Önder Özen, dedikodulara açıklık getirerek kendisine Bursaspor’dan bir teklif gelmediğini belirtti. Peki ismi Bursasspor ile anılmaya devam Önder Özen kimdir? Önder Özen hangi takımları çalıştırdı? İşte Önder Özen’in hayatı…

BURSASPOR’A SPORTİF DİREKTÖR OLACAĞI İDDİA EDİLEN ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

1969 doğumlu Önder Özen birçok kulüpte teknik heyet içerisinde görev almıştır. Şu anda televizyon programlarında yorumculuk yapmaktadır. 1997 yılında antrenörlük lisansı alan Özen, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta görev almıştır.

ÖNDER ÖZEN’İN FUTBOL HAYATI

Eskispor2001-02 sezonunda 3. Lig takımı Eskispor’u ilk yarısında genç takım antrenör olarak görev yapmıştır.

Fenerbahçe SK2001-02 sezonunun 2. yarısından itibaren Fenerbahçe’de görev yapmaya başlayan Özen, 12 Mart 2003 tarihinden, 19 Haziran 2009’e kadar Fenerbahçe A2 ve Fenerbahçe takımında antrenörlük yapmıştır. İlk başlarda Oğuz Çetin‘in izleme ekibinde göreve başlayan Özen, O dönem B lisansı sahibi olduğu için Süper Ligde görev yapamadı. Daha sonra aldığı A lisansıyla sırasıyla Daum, Zico ve Aragones'in yardımcı antrenör ekibinde görev aldı.

Hacettepe SK2009-10 sezonunda Süper Lig 1. Lig’e düşen Ankara’nın takımlarından Hacettepe ekibini çalıştırmıştır. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk kez teknik direktörlük görevini yaptığı Süper Lig takımlarından Hacettepe‘de sezonun ilk yarısını 16. bitirince görevi bıraktı.

Polatlı Bugsaşspor2010-11 sezonunda Ankara’nın 2. Lig takımlarından Polatlı Bugsaşspor’da teknik direktörlük görevi yapmıştır. Hacettepe başarısız deneyiminden sonra Polatlı Bugsaşspor teknik direkötürü olan Özen, Polatlı Bugsaşspor ile başarılı geçen sezonun ardından ligi 3. bitirerek play off oynama hakkını kazandı. Finalde penaltı atışları sonucunda Sakaryaspor'a mağlup olan Polatlı Bugsaşspor, Önder Özen'e teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşatmaya çok yaklaşmıştı.

Beşiktaş JKBeşiktaş başkanı Fikret Orman, 22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Önder Özen’in 3 yıllığına Beşiktaş futbol takımının futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde ise Beşiktaş futbol takımındaki görevinden istifa etmiştir.

Kasımpaşa SK14 Nisan 2015 tarihinde teknik direktör Shota Arveladze’nin ayrılmasının ardından Hollandalı yardımcısı Jan Wouters’in çalıştırdığı Kasımpaşa kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış, yardımcılığına Mehmet Aurélio getirilmiştir.

Göztepe SKPTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin aldığı kötü sonuçlar üzerine Metin Diyadin’ in görevinden ayrılmasıyla Şubat 2016′ da Göztepe SK ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak İzmir temsilcisinin başında çıktığı 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alınması üzerine 5 Nisan 2016’da görevinden istifa etti.