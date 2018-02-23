Bafetimbi Gomis gollerini Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’ye ithaf etti

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta attığı üç golle karşılaşmaya damga vuran Fransız golcü Bafetimbi Gomis, karşılaşmada attığı golleri Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'ye ithaf etti. Gomis, "Bu üç golü doktor Yener Bey'e ithaf ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı. Açıkçası bu eleştirileri hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın konuğu Bursaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta Bafetimbi Gomis, attığı 3 gol ve yaptığı bir asistle yıldızlaştı. Süper Lig’de gol sayısını 20’ye çıkaran Fransız golcü 11’de attığı ilk golde gol sevincini Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile paylaştı.

Kasımpaşa deplasmanında geçen hafta ilk yarıda vazovagal senkop rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçiren ancak yapılan müdahalenin ardından oyuna geri dönen Gomis, oyuna devam etmekte kendisinin ısrarcı olduğunu ifade etmiş ancak teknik ekibin Gomis’i oyundan almaması “oyuncu sağlığını tehlikeye atmak” olarak değerlendirilmiş ve karar eleştirilmişti.

Galatasaray Bursaspor: 5-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Galatasaray Bursaspor maçı ile başladı. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı ve 47 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta Gomis'in üç golünün ikisinde asist Rodrigues'den gelirken Rodrigues'in golünde ise asiste imza atan isim Gomis oldu. İlgili Haberi Oku

Maçta gol sevincini Yener İnce ile yaşayan Gomis net bir mesaj verirken maçın ardından yaptığı açıklamalarla da konuya tekrar açıklık getirdi. Gomis, “Bu üç golü doktor Yener Bey’e ithaf ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı. Açıkçası bu eleştirileri hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü” ifadelerini kullandı.

‘Bu hafta kazanmak önemliydi’

Oynamaya devam etmeyi kendisinin istediğinin tekrar altını çizen Gomis şu açıklamalarda bulundu: “İyi bir maç çıkardık. Önemli olan taraftarımızın önünde bu 5-0’lık sonucu almaktı. Geçen hafta kaybetmiştik, bu hafta kazanmak önemliydi. Burada sadece benim 3 golüm değil, takım olarak yaptıklarımız var. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor.

“Bu hafta benim için çok dokunaklıydı, taraftarımız bana sürekli ‘Geçmiş olsun’ mesajları gönderdi. Sadece Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi. Bu beni çok etkiledi. Tabii ki bu gollerde sadece benim etkim yoktu, takım olarak bunu başardık.”