AX Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani: ‘Fenerbahçe galibiyeti hak etti’

AX Olimpia Milano Başantrenörü Simone Pianigiani, Fenerbahçe Doğuş'un karşılaşmayı hak ederek kazandığını dile getirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un 89-70'lik AX Olimpia Milan galibiyeti sonrasın basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Olimpia Milano Başantrenörü Simone Pianigiani Fenerbahçe Doğuş’un çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, “Bizim için zor bir maçtı, özellikle oyun kurucumuz Taylor’ın yokluğunda ritmi kontrol edemedik.

Çok kötü oynamadık. Savunmamız da çok kötü değildi, iyi mücadele ettik. Üç sayılık atış yüzdemiz ile maçın içinde kalmamız zordu. Ama son periyotta yaptığımız top kayıpları maçın sonucunu belirledi” şeklinde konuştu. Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: `Bu maç önemliydi` İlgili Haberi Oku