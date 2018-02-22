Villarreal’de forma giyen Ruben Semedo son dört ayda üçüncü kez gözaltına alındı

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal'in genç savunma oyuncusu Ruben Semedo, son dört ayda üçüncü kez gözaltına alındı. 23 yaşındaki futbolcunun bir adamı alıkoyduğu ve alıkoyduğu şahsa beyzbol sopasıyla şiddet uyguladığı iddia ediliyor.

Villarreal forması giyen savunma oyuncusu Ruben Semedo, son dört ayda üçüncü kez gözaltına alındı. 23 yaşındaki futbolcu bir adamı alıkoymak ve alkoyduğu şahsa şiddet uygulamaktan dolayı gözaltına alındı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Portekizli savunmacı evine girdiği adamı beyzbol sopasıyla darp ettikten sonra tehditler savurduğu ifade edildi.

İddiaya göre adamın kafasına silah da dayayan Semedo, şahsı parmaklarını kesmekle de tehdit etmiş. Kelepçelenerek ifadeye götürülen Semedo’nun kontratının feshedilmesi bekleniyor. Genç futbolcunun avukatı oyuncuya tezgah kurulduğunu ifade etti. Sezon başında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Sporting Lisbon’dan Villarreal’e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce de bir gece kulübünde silahlı kavgaya karışmış ve birisinin kafasında cam şişe kırmıştı.

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