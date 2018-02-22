THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 89-70 AX Olimpia Milan
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 23. haftasında konuğu AX Olimpia Milan'ı 89-70'lik skorla mağlup etti. Temsilcimizde Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asistle galibiyette büyük rol oynadı ve "maçın adamı" seçildi.
THY Euroleague’de normal sezonun 23. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği Emporio Armani Exchange Olimpia Milan’ı 89-70’lik skorla mağlup etti ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı. Temsilcimiz maçı baştan sona üstün götürdü ve parkeden üstünlükle ayrılmayı başardı. Konuk ekip ise bu sezon 16. kez mağlup oldu.
Fenerbahçe’de Kostas Sloukas, 13 sayı ve 6 asistle “maçın adamı” seçilirken temsilcimizde Jason Thompson 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Konuk ekipte ise Vladimir Micov 19 sayıyla karşılaşmada en çok sayı kaydeden oyuncu oldu ancak Micov’un çabası takımının yenilgisini önlemeye yetmedi.
Son güncelleme: 22:44 | 22.02.2018