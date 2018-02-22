Survivor Murat kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında ve nerede doğdu?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Hem All Star hem de Gönüllüler Takımı yarışmacıları da her geçen gün daha çok merak ediliyor. 2013'de yarışmaya katılan Murat Ceylan'da bunlardan vir tanesi. Peki Survivor Murat kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte güçlü yarışmacı ile ilgili merak edilenler

Survivor Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? sorularını soran Survivor hayranları aradıklaı cevabı haberimizde bulabilirler. İşte 2013 yılındaki Survivor’a da katılan Murat Ceylan kimdir, nerede doğdu sorularının cevabı…

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra’ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.