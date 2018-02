Survivor Damla kimdir? Survivor 2018 All Star takımından Damla Can’la ilgili merak edilenler…

Survivor 2018'in başlaması ile birlikte hem All Star hem de Gönüllüler takımı oyuncularının hayatları merak ediliyor. All Star takımının güçlü yarışmacılarından Survivor Damla Can kimdir? Atletik yarışmacı kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Damla Can'ın hayat öyküsüne dair ayrıntılar...

Katıldığı ilk yıl gönüllüler takımında olan Damla Can, bu kez ünlüler takımının bir parçası. Peki Damla Can kimdir? İşte hırslı yapısıyla dikkat çeken Damla Can hakkında bilmedikleriniz. İşte Damla Can kaç yaşında ve nereli? gibi soruların yanıtı ve kısa yaşam öyküsü…

SURVIVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor 2018 All Star yarışmasında Damla Can da yer alacak ve All Starlar (Ünlüler) takımında yarışacak. Damla Can hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Damla Can için internette araştırmasını sürdürüyor. Damla Can, 2016 sezonunun en başarılı kadınlarından biriydi. İşte soğuk kanlı ve sakin tavrıyla hatırlanan Damla Can hakkında merak edilenler…

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.