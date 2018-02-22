Survivor 2018’in iddialı ismi Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Berk nereli?

Survivor'da ada konseyinde Gönüllüler takımında elenen kişi belli oldu, Gönüllüler takımının güçlü isimlerinde Anıl Berk Baki Survivor'da devam ederken, bir çok izleyici de Survivor Anıl Berk kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen Survivor Anıl'ın kim, yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgileri haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

Başladığı günden beri ekranlarda fırtına gibi esen Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor all star ve gönüllülerin mücadeleleri nefes keserken birçok yarışmacı da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Survivor’da gönüllüler takımında mücadele eden Anıl Berk de isimlerden arasında yer alıyor. Spor ile yakında ilgilenen Survivor Anıl ile ilgili olarak sosyal medyada sıkça sorulan soruların başında Anıl Berk Baki kimdir, Survivor Anıl kaç yaşında, Survivor Anıl Berk nereli gibi sorular geldi. Peki Survivorda ilk kez performans sergileyecek Anıl Berk Baki kimdir, Anıl Berk nereli, Survivor Anıl kaç yaşında? İşte merak edilen sorularınını cevabı…

SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI ANIL BERK BAKİ KİMDİR? SURVİVOR ANIL BERK KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladı. Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir. Aslen Trabzonlu.Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı; “Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir..” şeklinde.