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Spor Toto 1. Lig | Boluspor 1-1 B.B. Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. 22'de kendi kalesine attığı golle perdeyi açan Mert Nobre, 55'te takımı Erzurumspor'un da golünü atarak maçın skorunu tayin etti.
18:2822 Şubat 2018
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Spor Toto 1. Lig | Boluspor 1-1 B.B. Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor-B.B. Erzurumspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 22. dakikada Boluspor'un Yusuf Emre ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Nobre ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0. 55. dakikada B.B. Erzurumspor'un kullandığı kornerde topa yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 21 Şubat 2018 Spor Toto 1. Lig | Denizlispor 2-0 Ümraniyespor Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Denizlispor, son beş dakikada bulduğu gollerle rakibini mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Diarra, Renato, Umut Meraş, Özgür İleri (İshak Çakmak dk. 70), Yusuf Emre Gültekin, Sefa Yılmaz (Guido Koçer dk. 77), Melih Okutan, Mustafa Durak (Akabueze dk. 46), Poepon

B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Muammer Atalay, Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Scuk, Savage, Gökhan Karadeniz (Osman Şahin dk. 90), Burhan Eşer (Taylan Antalyalı dk. 65), Mert Nobre (Bekamenga dk. 73)

Goller: Mert Nobre (dk. 22 k.k.) (Boluspor), Mert Nobre (dk. 55) (B.B. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Gökhan Değirmenci (Boluspor)

Etiketler
boluspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mert Nob­re Spor Toto 1. Lig
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