Spor Toto 1. Lig | Boluspor 1-1 B.B. Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. 22'de kendi kalesine attığı golle perdeyi açan Mert Nobre, 55'te takımı Erzurumspor'un da golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

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