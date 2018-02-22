Spor Toto 1. Lig | Boluspor 1-1 B.B. Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor-B.B. Erzurumspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 22. dakikada Boluspor'un Yusuf Emre ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Nobre ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0. 55. dakikada B.B. Erzurumspor'un kullandığı kornerde topa yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Diarra, Renato, Umut Meraş, Özgür İleri (İshak Çakmak dk. 70), Yusuf Emre Gültekin, Sefa Yılmaz (Guido Koçer dk. 77), Melih Okutan, Mustafa Durak (Akabueze dk. 46), Poepon
B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Muammer Atalay, Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Scuk, Savage, Gökhan Karadeniz (Osman Şahin dk. 90), Burhan Eşer (Taylan Antalyalı dk. 65), Mert Nobre (Bekamenga dk. 73)
Goller: Mert Nobre (dk. 22 k.k.) (Boluspor), Mert Nobre (dk. 55) (B.B. Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Gökhan Değirmenci (Boluspor)