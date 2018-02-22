Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 1-0 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın dev maçında Adanaspor, konuğu Adana Demirspor'u Roni'nin 89. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 23’üncü haftasındaki Adana derbisinde, Adanaspor sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. 4’üncü dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bahattin’in vurduğu top savunmadan döndü. 12’nci dakikada topla ceza sahasına giren Bahattin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. 30’uncu dakikada ceza sahasına topla gelen Atabey’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 38’inci dakikada ceza sahası içerisinde Bahattin’in aşırtma vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 45+1’inci dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin’in vuruşunda top yandan auta çıktı. Spor Toto 1. Lig | Boluspor 1-1 B.B. Erzurumspor Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. 22'de kendi kalesine attığı golle perdeyi açan Mert Nobre, 55'te takımı Erzurumspor'un da golünü atarak maçın skorunu tayin etti. İlgili Haberi Oku

55’nci dakikada ceza sahasına topla giren Mendy’in kaleye gönderdiği topu kale çizgisi üzerinde Renan, son anda uzaklaştırdı. 64’üncü dakikada Bahattin’in ceza sahasına gönderdiği topa ayak uzatan Uche’den önce kaleci yumrukla uzaklaştırdı. 68’inci dakikada Aires’in ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top savunmadan döndü. 75’inci dakikada Koman’ın ceza sahasına gönderdiği topa Bahattin dokunamayınca kaleci kontrol etti. 83’üncü dakikada ceza sahası çizgisi üstünden Mustafa’nın sert vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

88’inci dakikada Mendy’in ceza sahasında yükselttiği topa kafayla vuran Yiğit’in vuruşunda top kalecide kaldı. 89’uncu dakikada topla ceza sahasına giren Roni, kalecinin altından topu ağlara gönderdi: 0-1. 90+1’inci dakikada Aydın, ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten az farkla auta gitti. Karşılaşma Adanaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral

ADANASPOR: Hayrullah – Emre Can, Berkan, Oğuz Han (Dk.58 Uche), Tevfik, Renan, Ignacio, Koman, Roni, Bekir (Dk. 65 Mustafa), Bahattin (Dk.81 Abdulaziz)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail – Yiğitcan, Kubilay, Lalawele (Dk.70 Aydın), Tambe (Dk.46 Aires), Savaş (Dk.79 Yiğit), Batuhan, Erhan, Mendy, Sezer, Atabey

GOLLER: Dk. 89 Roni (Adanaspor)

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