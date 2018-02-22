Son dakika! Fenerbahçe’de derbi öncesi Mathieu Valbuena şoku!

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena şoku yaşanıyor. NTV Spor'un haberine göre akşam antrenmanında ağrı hisseden ve çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Fransız yıldızın MR'ı çekilecek. Valbuena'nın pazar günü derbide oynayıp oynayamayacağı kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaş’la pazar günü kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’ye Fransız yıldızı Mathieu Valbuena’dan şok bir haber geldi. NTV Spor’un haberine göre akşam antrenmanı sırasında Valbuena, ağrı hissetti ve çalışmayı tamamlayamadı.

Valbuena’nın MR’ının çekileceği öğrenilirken yıldız hücumcunun derbi mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Bu sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan yıldız isim bu sezon 26 maçta 6 gol ve 15 asistlik bir performans kaydetti.

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