Şenol Güneş’ten çok konuşulacak açıklamalar: ‘Utanılacak bir şey yapmadık’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Benim üzerimden kendi korkularını yaratmak isteyenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gündem dair açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde alınan 5-0’lık Bayern Münih yenilgisinin ardından eleştirilere yanıt veren Güneş çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları;

“Dürüstlükten cesaretten asla vazgeçmedik. Bu işi yaparken tabii ki hata da yaptık. Hep sahada kaldık. Şampiyonlar Ligi’ne çıkarken ‘bugün de böyle çıkalım’ demiyorsunuz. Biz sahanın içerisinde kalırken bizi saha dışında da yıpratmak isteyenlerin kendi insanımız tarafından olması rahatsız edici. Korku verici bir şey. Ama onlara ‘niye yaptın’ diyemeyiz. Sadece yapılmasının hiçbir sağlıklı etkisi olacağını düşünmüyorum.”

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“HAYIRLI OLSUN DÜNYA KUPASI TÜRKİYE’YE”

“Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Kötü sonuçlardan ders çıkaracağız. Hayallerimizi hiç kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi tabii ki vardı, bizim için büyük ve zor bir hedefti. Yukarılarda olsak da henüz oraya hazır değiliz diye söyledim. Dünya Kupası’nı almak isteyen arkadaşlar vardı, hala almalarını bekliyoruz. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye’ye. O yolda gitmelerini tavsiye ederim.”

“Hep umutlu olduk. Camia olarak bunu birlikte yaptık. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım olmadığını düşünüyorum. Benim korkum yok ama benim üzerimden kendi korkularını yaratmak isteyenleri Allah’a havale ediyorum. Maçları kaybetsek bile futbol adına kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Pazar günü de üç puan almak için sahaya çıkacağız. Herkesin takdir ettiği, bizim de gurur duyduğumuz taraftarımızla ligde ve kupada en iyisini yapacağız.”

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“UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK”

“Biz duvara vurmadıki utanılacak hiçbir şey yapmadık. Terbiyesizlik bizim işimiz değil. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama iyi olmaya çalışan bir takımız. İşimizi hep severek yaptık, açık ve samimi olduk. Ortalığı toza dumana katıp kirli işler yapanlara alet olmak istemedik. Ama bizi ortalığı toz dumana katan kişi olarak göstermek istediler. Sevgimizi ve çalışmamızı büyütmeye devam edeceğiz. Kimseyi korkutmak kandırmak gibi bir niyetimiz asla olmadı.”

“AĞZIYLA KİRLİ ŞEKİLDE KONUŞUNCA CEZA ALMIYOR”

“Zaten maç kötüydü, Caner bana göre ikinci yarı bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Elini kaldırarak konuşmuşsa doğru değil. Ceza vermeyi düşünmüyorum. El kol katarak konuşunca 5-6 maç ceza alınıyor ama başkaları ağzıyla kirli şekilde konuşunca ceza almıyor. Ben bir ceza vermeyeceğim.”

“BİRAZ DAHA SAYGI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ”

“Ne yönetmeyi, ne eğitmeyi ne de değer korumayı biliriz. Biraz daha saygı görmeyi bekliyoruz. Başarısız sonuç alındığı zaman herhangi bir takım veya kişi de olsa onun yok edilmesi gerekmez. Sadece işinde başarılı olmamıştır onun da karşılığı vardır. Biz elimizden geleni sağlamaya çalıştık. Ama ulaşınca da kıymetini bilemediğimizi görüyorum. Yenilerini elde etmek zorundayız yoksa bu zorlukları hep çekeceğiz. Biz bugünlere kolay gelmedik, kolay da kaybetmeyiz”

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