Robin van Persie’nin takımı Feyenoord karıştı! Tekmeli, yumruklu kavga…

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin takımı Feyenoord'da sinirler gerildi. Savunma oyuncusu van Beek ve Steven Berguis'in tekmeli yumruklu kavgası araya girenler tarafından sonlandırıldı

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