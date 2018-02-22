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Robin van Persie’nin takımı Feyenoord karıştı! Tekmeli, yumruklu kavga…

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin takımı Feyenoord'da sinirler gerildi. Savunma oyuncusu van Beek ve Steven Berguis'in tekmeli yumruklu kavgası araya girenler tarafından sonlandırıldı
11:0822 Şubat 2018
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SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’da Sven van Beek ve Steven Berguis birbirine girdi.

26 yaşındaki futbolcu Berguis, Van Beek’ten topu almak isterken sert bir müdahalede bulundu. Berguis’in bu hareketine sinirlenen Van Beek ise takım arkadaşına tekme savurdu.

Sinirlerin bir anda gerilmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönmek üzereyken araya giren takım arkadaşları ikiliyi birbirinden uzaklaştırdı.

Ara transferde Fenerbahçe’den ayrılan Robin van Persie’nin takımı Feyenoord, ligde 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve lider PSV ile arasında 20 puan fark var.

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