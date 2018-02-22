PTT Kadınlar Türkiye Kupası | Hatay Büyükşehir Belediyesi 79-58 Beşiktaş

Mardin'de devam eden PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 79-58 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Hatay, Mersin BŞB'yi 71-63 yenen Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 79-58 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran 3’üncü takım oldu: 79-58. Tempolu başlayan mücadelenin ilk bölümünde Hatay Büyükşehir Belediyesi, pota altında Courtney Paris’i kullanırken, Snytsina ve Ben Abdelkader’in sayılarıyla skoru 14-6’ya getirdi.

Televizyon molası öncesinde Radosavljevic ile skor bulan Beşiktaş, Kübra Siyahdemir’in de basketiyle durumu 16-14 yaptı. İlk periyotu 22-16 önde tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi karşısında Kübra Siyahdemir ve Shavonte Zellous ikilisiyle sayılar bulan Beşiktaş, 12’inci dakikada farkı 1 sayıya indirdi (22-21). Bu periyottaki ilk sayılarını Bahar Öztürk ile bulan Hatay temsilcisi, Özge ve Mitchell’ın da devreye girmesiyle durumu 34-26’ya getirdi. Anadolu Efes`te Zoran Dragic sezonu kapattı Anadolu Efes'in PTT Türkiye Kupası'nda sakatlanarak oyuna devam edemeyen yeni transferi Zoran Dragic'in sezonu kapattığı açıklandı... İlgili Haberi Oku

Üçüncü periyotta Paris ve Snytsina’nın sayılarıyla hücumları değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, 23’üncü dakikada farkı 15 sayıya çıkarttı (42-27). Esra Erden Atacan’ın üç sayılık basketiyle rakibinin serisine son veren Beşiktaş, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Mücadelenin final periyotuna 53-41 üstün giren Hatay Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 33’üncü dakikada Bahar Öztürk’ün basketiyle 63-43’lük skor üstünlüğünü yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, maçtan da 79-58 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Courtney Paris seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

SALON: Artuklu

HAKEMLER: Sami Özel, Turgut Işık, Orhan Çağrı Hekimoğlu

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Bahar Öztürk 18, Hind Ben Abdelkader 16, Katsiaryna Snytsina 11, Özge Yavaş 12, Courtney Paris 17, Devran Tanaçan, Leilani Mitchell 1, Merve Aydın 4

BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 3, Kübra Siyahdemir 14, Tyrone Mosby 16, Erica Wheeler 3, Iva Radosavljevic 5, Burcu Çiğil 3, Sevgi Uzun 1, Shavonte Zellous 11

1. PERİYOT: 22 – 16

DEVRE: 34-27

3. PERİYOT: 53 – 41

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.55 Wheeler (BEŞİKTAŞ)