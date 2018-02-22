ÖZET İZLE: Shakhtar Donetsk Roma maçı özeti! Cengiz’in golü Roma’yı kurtaramadı! Cengiz Ünder’in golü izle!

Roma'da Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı. Udinese Roma maçı 0-0 devam ederken sahneye çıkan Cengiz Ünder, Dzeko'nun muhteşem pasıyla gelen topu tek vuruşla kaleye yollayarak takımını öne geçirdi. Shakhtar Donetsk 2. yarı attığı 2 golle maçın sonucunu tayin etti ve Shakhtar Donetsk Roma maçı 2-1 bitti. İşte Cengiz Ünder'in Shakhtar Donetsk attığı muhteşem gol ve Shakhtar Donetsk Roma maçı özeti...

Şampiyonlar Ligi’nde Roma, Ukrayna’da Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen sahaya çıkan Roma deplasmanda Shakhtar Donetsk’e 2-1 mağlup oldu. Rakibini sert savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Roma’da kilidi Cengiz Ünder’in açmasına rağmen ikinci yarıda bambaşka bir takım görüntüsü sergileyen Shakhtar Donetsk maçı 2-1 çevirmeyi başardı. İlk yarının sonlarında Dzeko’nun harika pasıyla golü bulan Cengiz Ünder Shakhtar Donetsk’i avladı ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarak kendisi için tarihi bir gol attı. Cengiz Ünder'in enfes golünü izlemek isteyenler için Shakhtar Donetsk Roma maçı özeti haberimizin içerisinde yer alıyor. Çıkışını sürdüren Cengiz Ünder ise toplamda 5. golüne imza attı. İşte Cengiz Ünder'in Shakhtar Donetsk Roma maçı performansı ve Shakhtar Donetsk Roma maç özeti…

SHAKHTAR DONETSK ROMA MAÇ ÖZETİ

CENGİZ ÜNDER SHAKHTAR DONETSK GOLÜ

Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk maçının 41. dakikasında Edin Dzeko'nun asistini iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

CENGİZ ÜNDER’İN SHAKHTAR DONETSK GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e konuk olan Roma, Cengiz Ünder’in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü attı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu. Golden sonra takım arkadaşlarının ‘Cengo’ diye bağırarak genç futbolcunun yanına koşması kameralardan kaçmadı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

ROMA’NIN TWİTTER HESABI COŞTU! “YİNE O YİNE O!”

Genç futbolcunun golünün anonsunu yapan Roma'nın resmi Twitter hesabı, “Yine o, yine o”ifadelerini kullanırken Cengiz Ünder'in eski takımı Medipol Başakşehir de “Maşallah” yazarak başarılı futbolcu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

ДА! ДА! ДА! ЭТО ПОБЕДА! МЫ ОБЫГРАЛИ «РОМУ» В ХАРЬКОВЕ! Ответный матч 1/8 финала @ChampionsLeague состоится 13 марта в Риме.#ШахтерРома https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/1wN0Z9SgBM — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 21 Şubat 2018

SHAKTAR DONETSK ROMA MAÇI İLK 11

SHAKTAR DONETSK: Pyatov; Butko, Kryvstov, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; “Chucky” Ferreyra

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko