Melih Özkaya kimdir? Survivor Melih Özkaya hakkında merak edilenler…

Yıllarca profesyonel voleybolculuk yapan Melih Özkaya dizilerde de yer aldı.. Survivor 2018 gönüllüler kadrosunda yer alan Melih Özkaya'nın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki Melih Özkaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor’da kibar tavırları ile dikkatleri üzerine toplayan Melih Özkaya Var Mısın Yok Musun programının efsane yarışmacılarından Antikacı Metin’in oğlu çıktı. Acun Ilıcalı Metin Özkaya’nın Melih’in babası olduğunu Survivor konseyinde fdile getirdi. Pek Melih Özkaya kimdir? İşte tüm merak edilenler…MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi. 2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018’de.