MAÇ SONUCU: Sevilla 0-0 Manchester United | Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Manchester United, kötü performans sergilediği maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve tur biletini kendi evinde oynayacağı maça bıraktı.
SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan Manchester United, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Manchester United, İspanya’da oynadığı maçta zor anlar yaşadı. Maç boyunca Manchester United kalesine 25 şut çeken Sevilla, bunlardan 8’inde isabet yakaladı ancak kaleci David De Gea’yı geçmeyi başaramadı.
Konuk ekip Manchester United ise 90 dakikada sadece 6 şut çekerken bunlardan sadece 1 tanesi kaleye isabet etti.
Öte yandan Meksikalı orta saha oyuncusu Ander Herrera 17. dakikada sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Paul Pogba dahil oldu.
İki ekip 13 Mart’ta İngiltere’deki rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Son güncelleme: 01:23 | 22.02.2018