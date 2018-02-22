MAÇ SONUCU: Sevilla 0-0 Manchester United | Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Manchester United, kötü performans sergilediği maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve tur biletini kendi evinde oynayacağı maça bıraktı.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan Manchester United, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Manchester United, İspanya’da oynadığı maçta zor anlar yaşadı. Maç boyunca Manchester United kalesine 25 şut çeken Sevilla, bunlardan 8’inde isabet yakaladı ancak kaleci David De Gea’yı geçmeyi başaramadı.

Konuk ekip Manchester United ise 90 dakikada sadece 6 şut çekerken bunlardan sadece 1 tanesi kaleye isabet etti.

Öte yandan Meksikalı orta saha oyuncusu Ander Herrera 17. dakikada sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Paul Pogba dahil oldu.

İki ekip 13 Mart’ta İngiltere’deki rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Cengiz Ünder`den Shakhtar Donetsk maçında tarihe geçen gol Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu. Golden sonra takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcunun yanına koşması kameralardan kaçmadı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. İlgili Haberi Oku