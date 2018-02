Jose Mourinho’dan ilginç tepki! Muhabire sarıldı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, Sevilla maçından sonra kendisine soru soran muhabire sarıldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşan İngiliz devi, evine 0-0’lık beraberlikle dönmeyi başardı.

Yıldız futbolcu Paul Pogba’nın maça yedek başlamasıyla ilgili sorulardan bunalan Mourinho, maç sonrasında muhabirin genç futbolcu Scott McTominay’ın performansını sorması üzerine ilginç bir hareket yaptı.

Muhabire, “Sana sarılabilir miyim?” diyerek sarılan Portekizli teknik adam, “İyi bir soru çünkü basın toplantısında bütün sorular Paul Pogba’yla ilgiliydi. Bence McTominay ile sorular sorulmalıydı. Bence harikaydı ve çok iyi oynadı” ifadelerini kullandı.

Sevilla mücadelesine orta sahada McTominay, Matic ve Herrera üçlüsüyle başlayan Manchester United’da, Herrera’nın 17. dakikada sakatlanmasının ardından Pogba oyuna dahil olmuştu.

“Scott McTominay played very well…”

“Can I hug you?! Thank you, thank you!”

“No more Pogba questions!” @DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 21 Şubat 2018