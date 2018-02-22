Gurbetçi Yasin bu sefer de gümüş kazandı

Almanya'da düzenlenen 10 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı "Open Berlin" karate turnuvasında Yasin Korhan ikinci oldu.

Berlin’de her yıl düzenlenen karete turnuvasına bu yıl 10 ülkeden 1200 sporcu katıldı.

“Open Berlin” turnuvasında gurbetçi Türk sporcularımız da yer aldı. Daha önce 12 yaş altı kategoride birinci olan Yasin Korhan, yine başarılı bir performans gösterdi. Altı sporcuyla karşılaşan Yasin, 5 rakibini yenerek finale yükseldi.

Finalde Ukraynalı rakibiylr karşılaşan Yasin Korhan, 3-2 önde olduğu karşılaşmayı son anda 4-3 kaybetti. Geçtiğimiz yıl turnuvada birinci olan Korhan gümüş madalyanın sahibi oldu.

İkincililik kürsüsüne çıkan Korhan, “Önümüzdeki yıl için daha iyi çalışarak birinci olacağım” dedi.