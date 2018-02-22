Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı paylaşıma PFDK’dan 100 bin TL ceza geldi

PFDK, Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Kasımpaşa maçı sonrası kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı "sportmenliğe aykırı" olarak değerlendirdi ve kulübe 100 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıklarken verilen cezalardan nasibini alan kulüpler arasında Galatasaray da yer aldı. Geçen hafta sonu Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz’e ihtar verilirken Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşım, “sportmenliğe aykırı” olarak değerlendirildi ve kulübe 100 bin TL para cezası verildi.

Kasımpaşa maçının ardından karşılaşmadaki kararlarından ötürü Galatasaray taraftarından tepki çeken karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya’nın yer aldığı bir görselle maçın skoru paylaşılmış ve “tweet” akşamın gündemini oluşturan haberlerden bir haline gelmişti. PFDK paylaşımı “sportmenliğe aykırı” olarak değerlendirdi. İşte PFDK’nın açıklaması:

“6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Son dakika! PFDK`dan Anderson Talisca kararı PFDK, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'a konuk olduğu maçta sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Anderson Talisca'nın gördüğü sarı kartın iptal edilmesi yönündeki başvuruyu reddetti. Ayrıca maç sonrası Beşiktaş'ta antrenör Şeref Çiçek'e de bir maç ceza verildi. Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürattan 250 bin TL para cezası verirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ihtarda bulundu. İlgili Haberi Oku